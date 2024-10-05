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Haberler Galeri "En güzel kaptan Fahriye" Tekne pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile nefes kesti! "Yangın yeri buralar"
Giriş Tarihi: 05.10.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 07:06

"En güzel kaptan Fahriye" Tekne pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile nefes kesti! "Yangın yeri buralar"

Bu yaza cesur pozlarıyla damga vuran Fahriye Evcen son olarak takipçileriyle daha önce hiç görmedikleri tatil karelerini paylaştı. Tekne tatilinden karelerini yayınlayan Fahriye Evcen sosyal medyayı yaktı geçti. Dümene geçen Fahriye Evcen'in iddialı pozlarına "En güzel kaptan" yorumları yağdı. İşte Kusursuz güzelliğiyle nefes kesen Fahriye Evcen'in tekne pozları...

En güzel kaptan Fahriye Tekne pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile nefes kesti! Yangın yeri buralar

Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen bu yaza da pozlarıyla damgasını vurdu. Karan ve Kerem adında 2 erkek evladı olan Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, tatil pozlarıyla yaz boyu gündemden düşmedi.

En güzel kaptan Fahriye Tekne pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile nefes kesti! Yangın yeri buralar

Bu yaza cesur pozlarıyla damga vuran Fahriye Evcen son olarak takipçileriyle daha önce hiç görmedikleri tatil karelerini paylaştı.

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En güzel kaptan Fahriye Tekne pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile nefes kesti! Yangın yeri buralar

Tekne tatilinden karelerini yayınlayan Fahriye Evcen sosyal medyayı yaktı geçti.

En güzel kaptan Fahriye Tekne pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile nefes kesti! Yangın yeri buralar

Dümene geçen Fahriye Evcen'in iddialı pozlarına "En güzel kaptan" yorumları yağdı.

En güzel kaptan Fahriye Tekne pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile nefes kesti! Yangın yeri buralar

İşte Kusursuz güzelliğiyle nefes kesen Fahriye Evcen'in tekne pozları...

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