Giriş Tarihi: 05.10.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
07:06
"En güzel kaptan Fahriye" Tekne pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile nefes kesti! "Yangın yeri buralar"
Bu yaza cesur pozlarıyla damga vuran Fahriye Evcen son olarak takipçileriyle daha önce hiç görmedikleri tatil karelerini paylaştı. Tekne tatilinden karelerini yayınlayan Fahriye Evcen sosyal medyayı yaktı geçti. Dümene geçen Fahriye Evcen'in iddialı pozlarına "En güzel kaptan" yorumları yağdı. İşte Kusursuz güzelliğiyle nefes kesen Fahriye Evcen'in tekne pozları...