En Zayıf Halka’nın profesör sunucusu

- Bir akademisyen olarak, üniversite bitirdiği halde çalışmamayı tercih eden kadınlar ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
- Her kadının birçok şapkası var. Kadınlar sadece anne değil, hâlâ, teyze, abla olarak da çocukları, gençleri yetiştirmekte büyük rol oynarlar. Hayata karşı tutumumuz ve neler yaptığımız ile rol modeliz. Tabii ki, annelik ve eş olma önemli roller ama iyi eğitim almış, o şansa sahip olmuş bir kadının topluma karşı da borcu olduğunu düşünüyorum. Bir şirkete girip tam zamanlı çalışmak şart değil ama en azından Sivil Toplum Örgütlerinde çalışabilir, ihtiyacı olan insanlara ders verebilir, insana, topluma katkı sağlayacak projelerin içinde yer alabilirler. İyi eğitim almış insanların, eğitim alma şansına sahip olamamış veya farklı sorunları olan insanlara yardımcı olmak için kendi zamanlarından ayırmaları gerektiğini düşünüyorum.