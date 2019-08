En Zayıf Halka’nın profesör sunucusu

KIZIM DA EŞİM DE DESTEKLEDİ



- Aileniz nasıl tepki verdi?

- Üniversitede okuyan bir kızım var. Kızım da, eşim de yaptığım şeylere her zaman destek verdiler. 15 yıldır hayatımın tamamını oluşturan akademik kariyerimin yanı sıra böyle yeni bir alana yönelmemde de bana cesaret veren öncelikle onlardır. Her yeni işe başlarken olduğu gibi bu proje önüme geldiğinde de eşimle konuştum, görüş ve önerilerini sordum. Açıkçası bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü eşim de, kızım da benim heyecan duyacağım her şeyde yanımda oldular. Kızımın da hayatta kendi kararlarını alması için destekçiyim.