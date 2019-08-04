En Zayıf Halka’nın profesör sunucusu

HER YARIŞMADA 200 'E YAKIN SORU SORUYORUZ



- Yurt dışındaki versiyonda sunucular epey sert... Bizde durum farklı galiba...

- Haklısınız yurt dışındaki versiyonlarında sunucu oldukça sert. Biz farklıyız. "Ben hocayım, yarışmanın formatına zıt düşmeden kendi üslubumla hem yarışmacıların verdikleri cevapları sorgulamak hem de bilgi vermek zorundayım" dedim. Her yarışmanın kültüre adapte edilerek uygulanması lazım. Yapımcımız ve yönetmenimiz ile hem Fransa hem de Hollanda versiyonlarını izledik. İngiliz ve Amerikan versiyonlarını zaten biliyordum. İngilizlerin farklı bir kara mizah anlayışı var. Bu Amerika için de geçerli... Amerika'da 'roasting' diye bir komedi ekolü var. Birini karşınıza alıp büyük seyirci kitlesi önünde hakaret ediyorsunuz. Sadece bunun üzerine kurulu televizyon showları bile var. Ancak bizim kültürümüzde bu tarzın çok hoş karşılayacağını sanmam. Bu nedenle, yarışmanın yabancı formatlarını ekrana taşırken en önemli kriterin ülkenin geleneklerine uygun şekilde adapte edilmesi olduğunu düşünüyorum. Her yarışmada 200'e yakın soru soruyoruz. Aralarda yaptığım yorumlar ve eleştirilerin iki amacı var, yarışmacının verdiği cevabın nedenini anlamak ve doğrusunu anlatmak, ek bilgi vermek. Bunu yaparken yarışmacıları kırmadan, doğru bir üslupla yapmaya çalışıyorum.