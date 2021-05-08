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Haberler Galeri Enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof. Dr. Murat Ferman'a şarkıcı Özgün'den sert tepki!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:43

Enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof. Dr. 'a şarkıcı 'den sert tepki!

Prof. Dr. 'ın enflasyonu engelli çocuklara benzettiği skandal konuşmasına bir tepki de şarkıcı 'den geldi.Down sendromlu bir oğlu olan şarkıcı , enflasyonu 'özürlü çocuğa' benzeterek ""Enflasyonu, ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz. 'Huzur bırakmadı' diyoruz ama hayatımızın bir parçası. Sayesinde hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz" sözlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eleştirdi. Down sendromlu oğlu ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan şarkıcı Özgün Uğurlu, Murat Ferman'ın canlı yayındaki skandal sözlerini paylaşarak hem üzüntüsünü hem de tepkisini dile getirdi.

İLKER GEZİCİ
Enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof. Dr. Murat Ferman'a şarkıcı Özgün'den sert tepki!
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Enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof. Dr. Murat Ferman'a şarkıcı Özgün'den sert tepki!
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Enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof. Dr. Murat Ferman'a şarkıcı Özgün'den sert tepki!
Enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof. Dr. Murat Ferman'a şarkıcı Özgün'den sert tepki!
Enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof. Dr. Murat Ferman'a şarkıcı Özgün'den sert tepki!
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