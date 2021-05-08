Enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof. Dr. Murat Ferman'a şarkıcı Özgün'den sert tepki!

Prof. Dr. Murat Ferman'ın enflasyonu engelli çocuklara benzettiği skandal konuşmasına bir tepki de şarkıcı Özgün'den geldi.Down sendromlu bir oğlu olan şarkıcı Özgün Uğurlu, enflasyonu 'özürlü çocuğa' benzeterek ""Enflasyonu, ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz. 'Huzur bırakmadı' diyoruz ama hayatımızın bir parçası. Sayesinde hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz" sözlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eleştirdi. Down sendromlu oğlu Ediz ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan şarkıcı Özgün Uğurlu, Murat Ferman'ın canlı yayındaki skandal sözlerini paylaşarak hem üzüntüsünü hem de tepkisini dile getirdi.