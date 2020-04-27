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Haberler Galeri Engin Altan Düzyatan’dan gelen son paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı! Diriliş Ertuğrul paylaşımı…

’dan gelen son paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı! paylaşımı…

dizisinde karakterine hayat veren , hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Engin Altan Düzyatan karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Takipçilerinin, Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra Kuruluş Osman'da oynamasını dört gözle beklediği, Engin Altan Düzyatan ve eşinden Diriliş Ertuğrul paylaşımı geldi. Engin Altan Düzyatan, televizyonda eski bölümleri gösterilen Diriliş Ertuğrul'u izlediği anları hesabından paylaştı. Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler, "Eski günleri yad ediyor." şeklinde yorumlarda bulundu. Engin Altan Düzyatan'ın son paylamışı ise kafaları karıştırdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda oyuncunun saç ve sakallarındaki beyazlıklar da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 07:05 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 07:15
Engin Altan Düzyatan’dan gelen son paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı! Diriliş Ertuğrul paylaşımı…

dizisinde karakterine hayat veren , hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Engin Altan Düzyatan karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Takipçilerinin, Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra Kuruluş Osman'da oynamasını dört gözle beklediği, Engin Altan Düzyatan ve eşinden Diriliş Ertuğrul paylaşımı geldi. Engin Altan Düzyatan, televizyonda eski bölümleri gösterilen Diriliş Ertuğrul'u izlediği anları hesabından paylaştı. Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler, "Eski günleri yad ediyor." şeklinde yorumlarda bulundu. Engin Altan Düzyatan'ın son paylamışı ise kafaları karıştırdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda oyuncunun saç ve sakallarındaki beyazlıklar da dikkat çekti. İşte Engin Altan Düzyatan'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi...

Engin Altan Düzyatan’dan gelen son paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı! Diriliş Ertuğrul paylaşımı…

NUR KULAKOĞLU

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Engin Altan Düzyatan’dan gelen son paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı! Diriliş Ertuğrul paylaşımı…
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Engin Altan Düzyatan’dan gelen son paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı! Diriliş Ertuğrul paylaşımı…
Engin Altan Düzyatan’dan gelen son paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı! Diriliş Ertuğrul paylaşımı…
Engin Altan Düzyatan’dan gelen son paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı! Diriliş Ertuğrul paylaşımı…
Engin Altan Düzyatan’dan gelen son paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı! Diriliş Ertuğrul paylaşımı…

ARDA KURAL

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