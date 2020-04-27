Engin Altan Düzyatan’dan gelen son paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı! Diriliş Ertuğrul paylaşımı…

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Engin Altan Düzyatan karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Takipçilerinin, Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra Kuruluş Osman'da oynamasını dört gözle beklediği, Engin Altan Düzyatan ve eşinden Diriliş Ertuğrul paylaşımı geldi. Engin Altan Düzyatan, televizyonda eski bölümleri gösterilen Diriliş Ertuğrul'u izlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler, "Eski günleri yad ediyor." şeklinde yorumlarda bulundu. Engin Altan Düzyatan'ın son paylamışı ise kafaları karıştırdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda oyuncunun saç ve sakallarındaki beyazlıklar da dikkat çekti. İşte Engin Altan Düzyatan'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi...