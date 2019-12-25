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  • Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı kafaları karıştırdı... İşte Engin Altan Düzyatan bıyıklarını kesti ve...

'ın yeni imajı kafaları karıştırdı... İşte Engin Altan Düzyatan bıyıklarını kesti ve...

'un 'i olarak gönülleri feth eden imaj tazeledi. Diriliş Ertuğrul'un ekran macerasının sona ermesinden sonra farklı bir projede yer alan Engin Altan Düzyatan reytinglere yenik düşen dizisinin erken final yapmasıyla tatile çıkmıştı. Diriliş Ertuğrul'un başarılı oyuncularından Engin Altan Düzyatan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu ile katıldığı bir etkinlikten paylaşımda bulunan Engin Altan Düzyatan'ın son haline beğeni ve yorum yağdı... İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 17:13
Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı kafaları karıştırdı... İşte Engin Altan Düzyatan bıyıklarını kesti ve...

'un 'i olarak gönülleri feth eden imaj tazeledi. Diriliş Ertuğrul'un ekran macerasının sona ermesinden sonra farklı bir projede yer alan Engin Altan Düzyatan reytinglere yenik düşen dizisinin erken final yapmasıyla tatile çıkmıştı. Diriliş Ertuğrul'un başarılı oyuncularından Engin Altan Düzyatan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu ile katıldığı bir etkinlikten paylaşımda bulunan Engin Altan Düzyatan'ın son haline beğeni ve yorum yağdı... İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı kafaları karıştırdı... İşte Engin Altan Düzyatan bıyıklarını kesti ve...

FAHRİYE EVCEN

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Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı kafaları karıştırdı... İşte Engin Altan Düzyatan bıyıklarını kesti ve...
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Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı kafaları karıştırdı... İşte Engin Altan Düzyatan bıyıklarını kesti ve...

EMINA JAHOVIC

Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı kafaları karıştırdı... İşte Engin Altan Düzyatan bıyıklarını kesti ve...
Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı kafaları karıştırdı... İşte Engin Altan Düzyatan bıyıklarını kesti ve...

FİLİZ AKIN

Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı kafaları karıştırdı... İşte Engin Altan Düzyatan bıyıklarını kesti ve...
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