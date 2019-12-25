Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı kafaları karıştırdı... İşte Engin Altan Düzyatan bıyıklarını kesti ve...

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i olarak gönülleri feth eden Engin Altan Düzyatan imaj tazeledi. Diriliş Ertuğrul'un ekran macerasının sona ermesinden sonra farklı bir projede yer alan Engin Altan Düzyatan reytinglere yenik düşen dizisinin erken final yapmasıyla tatile çıkmıştı. Diriliş Ertuğrul'un başarılı oyuncularından Engin Altan Düzyatan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu Emir Aras Düzyatan ile katıldığı bir etkinlikten paylaşımda bulunan Engin Altan Düzyatan'ın son haline beğeni ve yorum yağdı... İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...