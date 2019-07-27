Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: ‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

'HAMİLEYKEN 12 KİLO ALDIM'

Şekerci, "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna da "Hayır, aksine her gün yenilenerek, katlanarak yaşanır aşk" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, eşinin en çok hangi özelliğine aşık olduğunu merak eden bir hayranına da şu karşılığı verdi: