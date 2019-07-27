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  • Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: ‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

Kimse Bilmez'de rol alan 'nin eşi : ‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

Atv dizisi 'Kimse Bilmez'de rol alan 'nin eşi , sosyal medyada kendisine gelen soruları yanıtladı. 9.5 ay önce oğulları Can'ı kucağına alan Şekerci'nin gülen yüzü ve pozitifliği takipçilerinin dikkatini çekti.

İLKER GEZİCİ
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Giriş Tarihi: 27.07.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 10:44
Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: ‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

'Engin'in kocaman yüreğine çok aşığım'

Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: ‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

Şekerci, "Bu motivasyonu nasıl sağlıyorsun?" diye soran takipçisine şöyle cevap verdi: "Sahip olduklarımı, hayatımı, hayallerimi seviyorum.

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Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: ‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

Gücümü oradan alıyorum. Negatifliği sevmem, olumsuz düşünen ve enerjimi aşağı çeken herkesten ve her şeyden kaçarım."

Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: ‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

'HAMİLEYKEN 12 KİLO ALDIM'

Şekerci, "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna da "Hayır, aksine her gün yenilenerek, katlanarak yaşanır aşk" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, eşinin en çok hangi özelliğine aşık olduğunu merak eden bir hayranına da şu karşılığı verdi:

Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: ‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

"Zor soru, sabaha kadar sayarım ama ilk hamlede söylersem, kocaman yüreğine, kalbine çok aşığım."

Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: ‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

52 kilo ile hamile kaldığını ve bu süreçte 12 kilo aldığını söyleyen , şu an 55 kilo olduğunu belirtti.

Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci: ‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’
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