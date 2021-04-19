Enis Arıkan bombayı patlattı! Camdaki Kız'ın fragmanında Enis Arıkan'ı görenler şoke oldu! İşte Camdaki Kız'ın Muzo'su...

Son dönemde kariyerinin adeta zirvesini yaşayan Enis Arıkan özellikle sosyal medyanın gözde ünlülerinden. Annesi ile yaptığı paylaşımlarla gönüllere taht kuran Enis Arıkan'ı şu sıralar neredeyse her yerde görüyoruz. Reklam filmleri, show programları... Ama Enis Arıkan son projesini öyle bir sakladı ki gören herkes şoke oldu. Yayın hayatına yeni başlayan Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil olan Enis Arıkan'ı yayınlanan son fragmanda gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. Enis Arıkan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte dizinin başından beri kim olduğu sürpriz olan Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan ve hakkında merak edilenler...