Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
11:43
Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık, Ayfer'in hayalini gerçekleştirdi
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sonrası 10 ilde çok büyük yıkım gerçekleşti. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felaket, Türkiye'yi adeta yasa boğdu. Ekipler, Kahramanmaraş'ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer'i ve 101'inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma'yı enkazdan sağ çıkardı. Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği ise duygulandırmıştı. Şarkıcı Zeynep Bastık, Ayfer'in hayalini gerçekleştirdi.