Giriş Tarihi: 17.03.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
16:38
Entübe edilerek sevenlerini korkutmuştu... Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal paylaşım: Kapandığında ruhunuz gidiyor...
2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde sağlık durumu nedeniyle entübe edilerek sevenlerini büyük bir korkuya sevk etmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçının hayranları, bir an önce sağlığına kavuşmasını umutla bekliyor. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli ise bu zor günlerde duygu dolu bir paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Sünneli, "Kapandığında ruhunuz gidiyor..." diyerek, hastalığın ne kadar yıpratıcı ve zorlayıcı olduğunu hissettiren bir mesaj paylaştı.