Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Entübe edilerek sevenlerini korkutmuştu... Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal paylaşım: Kapandığında ruhunuz gidiyor...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 16:38

Entübe edilerek sevenlerini korkutmuştu... Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal paylaşım: Kapandığında ruhunuz gidiyor...

2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde sağlık durumu nedeniyle entübe edilerek sevenlerini büyük bir korkuya sevk etmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçının hayranları, bir an önce sağlığına kavuşmasını umutla bekliyor. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli ise bu zor günlerde duygu dolu bir paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Sünneli, "Kapandığında ruhunuz gidiyor..." diyerek, hastalığın ne kadar yıpratıcı ve zorlayıcı olduğunu hissettiren bir mesaj paylaştı.

Entübe edilerek sevenlerini korkutmuştu... Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım: Kapandığında ruhunuz gidiyor...

Bir döneme damga vuran efsane dansçı Tanyeli, karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir tedavi gören 54 yaşındaki Tanyeli'den kötü haber gelmişti.

Entübe edilerek sevenlerini korkutmuştu... Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım: Kapandığında ruhunuz gidiyor...

Tanyeli'nin bir süredir sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmaması sevenlerini korkutmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Entübe edilerek sevenlerini korkutmuştu... Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım: Kapandığında ruhunuz gidiyor...

Sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan Tanyeli, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyordu.

Entübe edilerek sevenlerini korkutmuştu... Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım: Kapandığında ruhunuz gidiyor...

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

2,5 senedir hastalıkla mücadele eden ve durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edilmişti.

Entübe edilerek sevenlerini korkutmuştu... Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım: Kapandığında ruhunuz gidiyor...

UMUTLANDIRAN HABER GELDİ!
2. Sayfa'nın haberine göre Tanyeli'den hayranlarını umutlandıracak bir haber geldi. Tansiyon değerlerindeki iyiye gidiş hem doktorların hem de ailesinin yüzünü güldürmüştü.