Erçel kardeşlerin Milano çıkarması! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel Milano pozları ile yaktı geçti!

Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan Hande Erçel, kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Hande Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı!