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Haberler Galeri Erçel kardeşlerin Milano çıkarması! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel Milano pozları ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 13:45

Erçel kardeşlerin Milano çıkarması! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel Milano pozları ile yaktı geçti!

Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan Hande Erçel, kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Hande Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı! Yılın aşk bombasını patlatan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, konuşulurken güzel oyuncu soluğu ablası Gamze Erçel ile birlikte Milano'da aldı. Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel Milano sokaklarını adeta salladı. Tatil için İtalya'ya giden Erçel kardeşler, Milano pozları ile adeta düşman çatlattı. İşte Hande Erçel ile fenomen ablası Gamze Erçel'in tatil pozları...

Erçel kardeşlerin Milano çıkarması! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel Milano pozları ile yaktı geçti!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiren Hande Erçel, özel yaşantısıyla gündemden düşmüyor.

Erçel kardeşlerin Milano çıkarması! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel Milano pozları ile yaktı geçti!

Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan Hande Erçel, kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Hande Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı!

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Erçel kardeşlerin Milano çıkarması! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel Milano pozları ile yaktı geçti!

Yılın aşk bombasını patlatan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, konuşulurken güzel oyuncu soluğu ablası Gamze Erçel ile birlikte Milano'da aldı.

Erçel kardeşlerin Milano çıkarması! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel Milano pozları ile yaktı geçti!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel Milano sokaklarını adeta salladı.

Erçel kardeşlerin Milano çıkarması! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel Milano pozları ile yaktı geçti!

Tatil için İtalya'ya giden Erçel kardeşler, Milano pozları ile adeta düşman çatlattı.

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