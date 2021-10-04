Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun Hollanda'ya taşınmıştı... Oğulları Marsel ile keyifli pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:52

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun Hollanda'ya taşınmıştı... Oğulları Marsel ile keyifli pozlarına beğeni yağdı!

Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, evlilikleriyle sanat camiasında örnek çift olarak gösteriliyor. 2018 yılında nikah masasına oturan Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, ilk oğulları Marsel'i geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı. Sakin ve doğal bir yaşam süren Köstendil ailesi, kısa bir süre önce de Hollanda'ya taşınmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'den renkli pozlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Tosun'un paylaşımları dikkat çekti, "Aile zamanı" notlu kareler yüz binlerce beğeni aldı!

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun Hollanda’ya taşınmıştı... Oğulları Marsel ile keyifli pozlarına beğeni yağdı!

Bir dönem Bursaspor altyapısında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, rol aldığı 'Çukur' dizisinin sona ermesinin ardından Hollanda Amatör Ligi takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu.

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun Hollanda’ya taşınmıştı... Oğulları Marsel ile keyifli pozlarına beğeni yağdı!

Köstendil, kısa bir süre önce eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel ile birlikte Hollanda'ya taşınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun Hollanda’ya taşınmıştı... Oğulları Marsel ile keyifli pozlarına beğeni yağdı!

Instagram hesabından günlük hayatından kesitler yayınlayan Tosun, önceki gün aile saadetini paylaştı.

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun Hollanda’ya taşınmıştı... Oğulları Marsel ile keyifli pozlarına beğeni yağdı!

Cansu Tosun, eşi ve oğlu ile birlikte objektif karşısında poz verdi.

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun Hollanda’ya taşınmıştı... Oğulları Marsel ile keyifli pozlarına beğeni yağdı!

"YERİM SİZİ"

Çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Tosun, gönderisine "Bugün güzel bir gün. Yerim sizi. Aile zamanı!" notunu düştü.

SON DAKİKA