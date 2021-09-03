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Haberler Galeri Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 03.09.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 15:21

Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran, son olarak "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Delikanlı Sadi' karakteri ile gönüllere taht kuran oyuncu Erkan Petekkaya, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Erkan Petekkaya'nın, Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Petekkaya, son olarak oğluyla yeni bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun oğlu Cem Cano'nun babasının boyunu geçtiği görüldü. Ayrıca baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu...

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

"Kırmızı Oda" dizisinde 'Delikanlı Sadi' rolünü canlandırırken Acun Ilıcalı'ya gösterdiği tepkiden dolayı işinden olan Erkan Petekkaya, çıkışlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Son olarak magazincilere karşı tavrıyla dikkat çeken Erkan Petekkaya kendisine yapılan eleştirileri pek umursamıyor. Sosyal medyaya sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu şu sıralar "Suçlu" diziyle gündemde.

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Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Suçlu dizinde başrol olacağı konuşulan Erkan Petekkaya oğlu Cano'ya pozunu sosyal medyadan paylaşınca dikkat çekti. "Canım oğlum" notuyla paylaşım yapan oyuncu açıklamasında "Tüm çocuklarımıza önce sağlık sonra yeni öğretim yılında bol başarılar dilerim. Melekler hep onlarla olsun" dedi.

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü oyuncunun oğlu Cano babasının boyuna yetişti. Petekkaya'nın paylaşımına hayranlarından "Size çok benziyor" yorumları yağdı.

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

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