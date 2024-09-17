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Haberler Galeri Erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül’ün abisini görenler ikizi zannetti! Görenler dönüp bir daha bakıyor
Giriş Tarihi: 17.09.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 07:27

Erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül’ün abisini görenler ikizi zannetti! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagüğl şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda erkek bebek beklediğini de açıkladı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncunun abisini gördünüz mü? Neslihan Atagül'ün abisini görenler ikizi zannetti! Görenler dönüp bir daha bakıyor...

Erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül’ün abisini görenler ikizi zannetti! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Neslihan Atagül, meslektaşı Kadir Doğulu ile "Fatih Harbiye" setinde tanışmış ve ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

2016 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

Erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül’ün abisini görenler ikizi zannetti! Görenler dönüp bir daha bakıyor

32 yaşındaki oyuncu "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." bu sözlerle hamile olduğunu duyurdu.

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Erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül’ün abisini görenler ikizi zannetti! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül’ün abisini görenler ikizi zannetti! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül bir erkek bebek bekliyor.

Erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül’ün abisini görenler ikizi zannetti! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu şimdi de abisiyle gündeme geldi.

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