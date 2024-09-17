Giriş Tarihi: 17.09.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
07:27
Erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül’ün abisini görenler ikizi zannetti! Görenler dönüp bir daha bakıyor
Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagüğl şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda erkek bebek beklediğini de açıkladı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncunun abisini gördünüz mü? Neslihan Atagül'ün abisini görenler ikizi zannetti! Görenler dönüp bir daha bakıyor...