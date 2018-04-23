Modellik uğruna eğitim hayatına son verdi!

Ortaokul ve lise yıllarında okulu bırakarak hayallerinin peşinden giden ünlü isimleri sizler için bir araya getirdik. Jennifer Lawrence Henüz 14 yaşındayken eğitim hayatını sonlandıran Jennifer Lawrence, Forbes'un 'En Çok Kazanan Aktristler' listesine her yıl adını yazdırmayı başarıyor. Leonardo DiCaprio Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio'da eğitimini erken yaşlarda sonlandıran ünlülerden. Lise son zamanlarında eğitimini noktalayan DiCaprio, oyunculuk üzerine yönelmiştir. Rihanna Rihanna, 16 yaşında imzalamış olduğu albüm sözleşmesinden dolayı eğitim hayatına ne kadar devam etmek istese de zorunlu olarak eğitimini durdurmuştur. Gisele Bündchen Modellik kariyerine adım atmak için okulu engel olarak gören Gisele Bündchen, hayatı için önemli bir karar vererek modelliği tercih etmiştir. Gisele'de Jennifer gibi 14 yaşında okuldan ayrılmıştır. Nicole Kidman Daha 16 yaşındayken liseyi bırakarak eğitimine son veren ünlülerimizin arasında Nicole Kidman da bulunuyor. Ryan Gosling Ryan Gosling'de hayallerinin peşinden gidenlerden. Aktör olmak isteyen Ryan, bu hayalini gerçekleştirmek için 17 yaşında okulu bırakmıştır. Cameron Diaz Modellik hayallerine daha çok zaman ayırabilmek uğruna eğitiminden vazgeçenlerden biri de Cameron Diaz.