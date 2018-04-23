Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Modellik uğruna eğitim hayatına son verdi!

Ortaokul ve lise yıllarında okulu bırakarak hayallerinin peşinden giden ünlü isimleri sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 23.04.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 17:31
  • 1
  • 10
Erken yaşta okulu bırakan
Erken yaşta okulu bırakan ünlüler

Jennifer Lawrence

Henüz 14 yaşındayken eğitim hayatını sonlandıran Jennifer Lawrence, Forbes'un 'En Çok Kazanan Aktristler' listesine her yıl adını yazdırmayı başarıyor.

  • 2
  • 10
Erken yaşta okulu bırakan
Erken yaşta okulu bırakan ünlüler

Leonardo DiCaprio

Oscar'lı oyuncu 'da eğitimini erken yaşlarda sonlandıran den. Lise son zamanlarında eğitimini noktalayan DiCaprio, oyunculuk üzerine yönelmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
Erken yaşta okulu bırakan
Erken yaşta okulu bırakan ünlüler

Rihanna

, 16 yaşında imzalamış olduğu albüm sözleşmesinden dolayı eğitim hayatına ne kadar devam etmek istese de zorunlu olarak eğitimini durdurmuştur.

  • 4
  • 10
Erken yaşta okulu bırakan
Erken yaşta okulu bırakan ünlüler

Gisele Bündchen

Modellik kariyerine adım atmak için okulu engel olarak gören Gisele Bündchen, hayatı için önemli bir karar vererek modelliği tercih etmiştir. Gisele'de Jennifer gibi 14 yaşında okuldan ayrılmıştır.

  • 5
  • 10
Erken yaşta okulu bırakan
Erken yaşta okulu bırakan ünlüler

Nicole Kidman

Daha 16 yaşındayken liseyi bırakarak eğitimine son veren imizin arasında Nicole Kidman da bulunuyor.

  • 6
  • 10
Erken yaşta okulu bırakan
Erken yaşta okulu bırakan ünlüler

Ryan Gosling

Ryan Gosling'de hayallerinin peşinden gidenlerden. Aktör olmak isteyen Ryan, bu hayalini gerçekleştirmek için 17 yaşında okulu bırakmıştır.

  • 7
  • 10
Erken yaşta okulu bırakan
Erken yaşta okulu bırakan ünlüler

Cameron Diaz

Modellik hayallerine daha çok zaman ayırabilmek uğruna eğitiminden vazgeçenlerden biri de .

BİZE ULAŞIN