Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler paylaşımlarına ara vermişti. Hayranlarının merak ettiği çiftten kötü haber geldi. Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurdu. Ortalıkta görünmemelerinin sebebinin Eser Yenenler'in sağlık sorunları ile boğuşması olduğunu dile getiren Berfu Yenenler İstanbul'a döndüklerini de sözlerine ekledi. Eser Yenenler'in sağlık problemleri nedeni ile sıkıntılı günler geçirdiklerini söyleyen Berfu Yenenler'in paylaşımı sonrası hayranları Eser Yenenler'in hastalığını merak etti. İşte Berfu Yenenler'in paylaşımı...