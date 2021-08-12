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Haberler Galeri Eser Yenenler'den kötü haber! Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaştı...
Giriş Tarihi: 12.08.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 15:21

Eser Yenenler'den kötü haber! Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaştı...

Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler paylaşımlarına ara vermişti. Hayranlarının merak ettiği çiftten kötü haber geldi. Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurdu. Ortalıkta görünmemelerinin sebebinin Eser Yenenler'in sağlık sorunları ile boğuşması olduğunu dile getiren Berfu Yenenler İstanbul'a döndüklerini de sözlerine ekledi. Eser Yenenler'in sağlık problemleri nedeni ile sıkıntılı günler geçirdiklerini söyleyen Berfu Yenenler'in paylaşımı sonrası hayranları Eser Yenenler'in hastalığını merak etti. İşte Berfu Yenenler'in paylaşımı...

Eser Yenenler’den kötü haber! Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i hasta yatağında paylaştı...

Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler paylaşımlarına ara vermişti.

Eser Yenenler’den kötü haber! Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i hasta yatağında paylaştı...

Hayranlarının merak ettiği çiftten kötü haber geldi.

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Eser Yenenler’den kötü haber! Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i hasta yatağında paylaştı...

Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurdu.

Eser Yenenler’den kötü haber! Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i hasta yatağında paylaştı...

Ortalıkta görünmemelerinin sebebinin Eser Yenenler'in sağlık sorunları ile boğuşması olduğunu dile getiren Berfu Yenenler İstanbul'a döndüklerini de sözlerine ekledi.

Eser Yenenler’den kötü haber! Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i hasta yatağında paylaştı...

Eser Yenenler'in sağlık problemleri nedeni ile sıkıntılı günler geçirdiklerini söyleyen Berfu Yenenler'in paylaşımı sonrası hayranları Eser Yenenler'in hastalığını merak etti.

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