Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den karnı burnunda yeni poz! Berfu Yenenler Göbüş güncellemesi... Mete emmiyle karşınızdayız

Berfu Yenenler'den karnı burnunda yeni pozu! Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in 2019 yılında hayatını birleştirdiği tescilli güzel Berfu Yenenler'in ikinci kez hamile olduğu haberi geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Eser Yenenler'in 6 aylık hamile eşi Berfu Yenenler karnı burnunda pozu ile övgüleri topladı. 25 yaşındaki Berfu Yenenler, karnı burnunda pozuna, "Göbüş güncellemesi... 26+1 Mete emmisiyle karşınızdayız. Zaman ne çabuk geçiyor inanamıyorum. Sanki daha yeni Kuzey'e hamileydim ve şimdi Mete'nin doğumuna gün saymaya başlayacağım neredeyse, çok heyecanlı" notunu düştü. İşte Eser Yenenler'in hamile eşiBerfu Yenenler'in karnı burnunda pozu...
Giriş Tarihi: 28.12.2020
08:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
08:36
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