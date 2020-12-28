Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den karnı burnunda yeni poz! Berfu Yenenler "Göbüş güncellemesi... Mete emmiyle karşınızdayız"

'in eşi 'den karnı burnunda yeni poz! Berfu Yenenler "Göbüş güncellemesi... emmiyle karşınızdayız"

'den karnı burnunda yeni pozu! Ünlü oyuncu 'in 2019 yılında hayatını birleştirdiği tescilli güzel Berfu Yenenler'in ikinci kez olduğu haberi geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Eser Yenenler'in 6 aylık hamile eşi Berfu Yenenler ile övgüleri topladı. 25 yaşındaki Berfu Yenenler, karnı burnunda pozuna, "Göbüş güncellemesi... 26+1 emmisiyle karşınızdayız. Zaman ne çabuk geçiyor inanamıyorum. Sanki daha yeni Kuzey'e hamileydim ve şimdi Mete'nin doğumuna gün saymaya başlayacağım neredeyse, çok heyecanlı" notunu düştü. İşte ...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 08:36
Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den karnı burnunda yeni poz! Berfu Yenenler Göbüş güncellemesi... Mete emmiyle karşınızdayız

'den karnı burnunda yeni pozu! Ünlü oyuncu 'in 2019 yılında hayatını birleştirdiği tescilli güzel Berfu Yenenler'in ikinci kez olduğu haberi geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den karnı burnunda yeni poz! Berfu Yenenler Göbüş güncellemesi... Mete emmiyle karşınızdayız

İkinci kez anne olmak için gün sayan , belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den karnı burnunda yeni poz! Berfu Yenenler Göbüş güncellemesi... Mete emmiyle karşınızdayız

İşte 'in eşi 'in ...

Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den karnı burnunda yeni poz! Berfu Yenenler Göbüş güncellemesi... Mete emmiyle karşınızdayız

25 yaşındaki , karnı burnunda pozuna, "Göbüş güncellemesi... 26+1 emmisiyle karşınızdayız. Zaman ne çabuk geçiyor inanamıyorum.

Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den karnı burnunda yeni poz! Berfu Yenenler Göbüş güncellemesi... Mete emmiyle karşınızdayız

Sanki daha yeni Kuzey'e hamileydim ve şimdi 'nin doğumuna gün saymaya başlayacağım neredeyse, çok heyecanlı" notunu düştü.

SON DAKİKA