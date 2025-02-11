Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:19
Eşi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı oğlu olduğu ortaya çıkmıştı... Adeta kulaklarını tıkayan Nazlı Sabancı kızı Alara ile kayak keyfi yapıyor!
İş insanı Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu iddiasıyla açılan dava sonucunda yapılan DNA testinde, %99.99 ihtimalle biyolojik babası olduğu belirlenmişti. Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı bu olanlara adeta aldırış etmiyor. Vaktini kızıyla seyahat ederek değerlendirmeyi tercih eden ve olanlara kulaklarını tıkayan Nazlı Sabancı, geçtiğimiz haftalarda kızıyla birlikte tatile çıkmıştı. Bu kez yeni bir kayak tatilinden paylaşım yaptı.