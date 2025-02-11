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Haberler Galeri Eşi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı oğlu olduğu ortaya çıkmıştı... Adeta kulaklarını tıkayan Nazlı Sabancı kızı Alara ile kayak keyfi yapıyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:19

Eşi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı oğlu olduğu ortaya çıkmıştı... Adeta kulaklarını tıkayan Nazlı Sabancı kızı Alara ile kayak keyfi yapıyor!

İş insanı Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu iddiasıyla açılan dava sonucunda yapılan DNA testinde, %99.99 ihtimalle biyolojik babası olduğu belirlenmişti. Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı bu olanlara adeta aldırış etmiyor. Vaktini kızıyla seyahat ederek değerlendirmeyi tercih eden ve olanlara kulaklarını tıkayan Nazlı Sabancı, geçtiğimiz haftalarda kızıyla birlikte tatile çıkmıştı. Bu kez yeni bir kayak tatilinden paylaşım yaptı.

Eşi Hacı Sabancı’nın evlilik dışı oğlu olduğu ortaya çıkmıştı... Adeta kulaklarını tıkayan Nazlı Sabancı kızı Alara ile kayak keyfi yapıyor!

2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.

Eşi Hacı Sabancı’nın evlilik dışı oğlu olduğu ortaya çıkmıştı... Adeta kulaklarını tıkayan Nazlı Sabancı kızı Alara ile kayak keyfi yapıyor!

Evliliğinin en başından beri Hacı Sabancı hakkında çıkan iddialar ise geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmıştı.

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Eşi Hacı Sabancı’nın evlilik dışı oğlu olduğu ortaya çıkmıştı... Adeta kulaklarını tıkayan Nazlı Sabancı kızı Alara ile kayak keyfi yapıyor!

BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sosyetik iş insanı Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğuna ilişkin dava açılmış ve yapılan DNA testinde Sabancı'nın %99.99 ihtimalle çocuğun biyolojik babası olduğu tespit edilmişti.

Eşi Hacı Sabancı’nın evlilik dışı oğlu olduğu ortaya çıkmıştı... Adeta kulaklarını tıkayan Nazlı Sabancı kızı Alara ile kayak keyfi yapıyor!

Nazlı Sabancı ise adeta bu olanlar hiç yaşanmamış gibi paylaşımlar yapmaya devam ediyordu.

Eşi Hacı Sabancı’nın evlilik dışı oğlu olduğu ortaya çıkmıştı... Adeta kulaklarını tıkayan Nazlı Sabancı kızı Alara ile kayak keyfi yapıyor!

Her fırsatta eşi Hacı Sabancı'yı ve kızları Alara'yı paylaşan Nazlı Sabancı yine kızıyla kayak tatilinden fotoğraf paylaştı.

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