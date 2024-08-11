Giriş Tarihi: 11.08.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
06:50
"Eşim benimle proje evliliği yaptı" Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek arasında sular durulmuyor!
Ünlü iş insanı Emir Murat Özdilek ile 2012'de evlenip 2021'de boşanan ve geçtiğimiz yıl yeniden evlenen Melis Özdilek, çarpıcı iddialarda bulunarak boşanma davası açtı. Mallarının bir kısmına tedbir konulan Emir Murat Özdilek'ten o iddialara cevap geldi. Ünlü iş insanı, eşinin kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığıyla hareket ederek "Proje evliliği" yaptığını ileri sürdü.