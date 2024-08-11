"Eşim benimle proje evliliği yaptı" Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek arasında sular durulmuyor!

Yurt genelinde 14 alışveriş merkezi, dünyaca ünlü otel, 159 tekstil mağazası ve onlarca hizmet noktası sahip Bursa merkezli Özdilek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek 2012'de hayatını birleştirmiş, 2021 yılında ise anlaşmalı olarak boşanmıştı.

BAZI MALLARINA TEDBİR KONULDU

Emir Murat Özdilek, nafaka olarak 2 milyon TL'nin yanı sıra Melis Özdilek'e ev ve araba vermişti. Özdilek ile 2023 yılında sessiz sedasız yeniden nikâh masasına oturan Melis Hanım, çok geçmeden şaşırtan iddialarla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma ve mal rejimi davası açmıştı. Melis Özdilek mahkemeye sunduğu dilekçede; yaşamından endişe ettiği ve eski eşi tarafından uğradığı şiddet nedeniyle tükenmişlik sendromuna girerek ikinci kez evlenmek zorunda kaldığını, manevi ve fiziksel şiddet altında hiç okumadığı evrakların eşi tarafından kendisine imzalatıldığını öne sürmüştü.

