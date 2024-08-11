Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Eşim benimle proje evliliği yaptı" Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek arasında sular durulmuyor!
Giriş Tarihi: 11.08.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 06:50

"Eşim benimle proje evliliği yaptı" Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek arasında sular durulmuyor!

Ünlü iş insanı Emir Murat Özdilek ile 2012'de evlenip 2021'de boşanan ve geçtiğimiz yıl yeniden evlenen Melis Özdilek, çarpıcı iddialarda bulunarak boşanma davası açtı. Mallarının bir kısmına tedbir konulan Emir Murat Özdilek'ten o iddialara cevap geldi. Ünlü iş insanı, eşinin kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığıyla hareket ederek "Proje evliliği" yaptığını ileri sürdü.

Deniz YUSUFOĞLU
Eşim benimle proje evliliği yaptı Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek arasında sular durulmuyor!

Yurt genelinde 14 alışveriş merkezi, dünyaca ünlü otel, 159 tekstil mağazası ve onlarca hizmet noktası sahip Bursa merkezli Özdilek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek 2012'de hayatını birleştirmiş, 2021 yılında ise anlaşmalı olarak boşanmıştı.
BAZI MALLARINA TEDBİR KONULDU
Emir Murat Özdilek, nafaka olarak 2 milyon TL'nin yanı sıra Melis Özdilek'e ev ve araba vermişti. Özdilek ile 2023 yılında sessiz sedasız yeniden nikâh masasına oturan Melis Hanım, çok geçmeden şaşırtan iddialarla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma ve mal rejimi davası açmıştı. Melis Özdilek mahkemeye sunduğu dilekçede; yaşamından endişe ettiği ve eski eşi tarafından uğradığı şiddet nedeniyle tükenmişlik sendromuna girerek ikinci kez evlenmek zorunda kaldığını, manevi ve fiziksel şiddet altında hiç okumadığı evrakların eşi tarafından kendisine imzalatıldığını öne sürmüştü.

Eşim benimle proje evliliği yaptı Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek arasında sular durulmuyor!

ÖZDİLEK'TEN CEVAP GELDİ
Ara karar oluşturan İstanbul Aile Mahkemesi, talebi kısmen kabul ederek Yönetim Kurulu Başkan'ı Emir Murat Özdilek'in üzerine kayıtlı bir kısım mal varlığının üzerine tedbir konulmuştu. Dava süreci devam ederken Özdilek, mahkemeye iddialara cevap niteliğinde bir dilekçe sunuldu.
"PROJE EVLİLİĞİ"
Özdilek'in dilekçesinde Melis Hanım'ın her iki evliliği de tamamen maddi çıkarlar doğrultusunda 'Proje evliliği' olarak gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Evliliklerinin temelinde sevgi ve saygı olmadığını belirten Özdilek, eşinin evlilik birliğindeki sorumlulukları yerine getirmediğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eşim benimle proje evliliği yaptı Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek arasında sular durulmuyor!

SÖZLEŞME TEKLİFİNDE BULUNAN MELİS ÖZDİLEK
2021 yılında gerçekleşen boşanma sonrası Melis Hanım'ın yakınlaşma çabaları sayesinde ikinci kez nikah masasına oturdukları, iddia edildiği gibi tehdit ve korkuyla evlenmediklerine değindi. Dilekçede, davacı Melis Özdilek'in kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığı ile hareket ederek Emir Murat Özdilek'e "Niyetimin sadece yeniden bir aile olmak. Maddi hiçbir amacımın olmadığını göstermek adına bunlar yapmama izin ver. Kabul et" diyerek evlilik sözleşmesi teklifinde bulunduğunu anlatıldı.

Eşim benimle proje evliliği yaptı Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek arasında sular durulmuyor!

ZORLA EVRAK İMZALATMA İDDİALARINI REDDETTİ
Bu teklifi kabul ederek noter huzurunda imza attıklarını, zorla evrak imzalatma iddialarını reddeden Emir Murat Özdilek, mahkeme tarafından bazı mallarına konulan tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

SON DAKİKA