Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti

1990'da mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Esin Moralıoğlu Çeşme'de görüntülendi. Esin Moralıoğlu'nun değişimi görenleri şaşırttı. Moralıoğlu'nun tek başına tatil yapması dikkatlerden kaçmadı. "Mankenler Kraliçesi"nin son halini görenler tanımakta güçlük çekti, Esin Moralıoğlu aldığı kilolar ve ilerleyen yaşıyla, akıllarda kalan görüntüsünden çok uzaktaydı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esin Moralıoğlu'nun son hali…