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yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti

1990'da seçilen yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Esin Moralıoğlu 'de görüntülendi. Esin Moralıoğlu'nun değişimi görenleri şaşırttı. Moralıoğlu'nun tek başına yapması dikkatlerden kaçmadı. "Mankenler Kraliçesi"nin son halini görenler tanımakta güçlük çekti, Esin Moralıoğlu aldığı kilolar ve ilerleyen yaşıyla, akıllarda kalan görüntüsünden çok uzaktaydı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esin Moralıoğlu'nun son hali…

Giriş Tarihi: 10.07.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 17:29
Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti

1990'da seçilen yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Esin Moralıoğlu 'de görüntülendi. Esin Moralıoğlu'nun değişimi görenleri şaşırttı. Moralıoğlu'nun tek başına yapması dikkatlerden kaçmadı. "Mankenler Kraliçesi"nin son halini görenler tanımakta güçlük çekti, Esin Moralıoğlu aldığı kilolar ve ilerleyen yaşıyla, akıllarda kalan görüntüsünden çok uzaktaydı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esin Moralıoğlu'nun son hali…

Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti

uzun aradan sonra 'de ortaya çıktı

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Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti

1990'da seçilen , şaşırtan değişimiyle 'de görüntülendi.

Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Posta'nın haberin göre; 90'lı yıllarda podyumun en aranılan isimleri arasında olan , 'de tatilde.

Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti

1990'da seçilmişti. Eski mankenin tek başına yapması dikkatlerden kaçmadı.

Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti

, daha önce '2. Sayfa' programına konuk olmuş ve şu açıklamaları yapmıştı:

Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Şu an emlak alıp satıyorum. Arsa alıp dükkana çeviriyorum. Bir ayağım Amerika'da. Birçok manken arkadaşımın elinden parasını alıp, 'önce evin olsun' diyerek ev sahibi yapmışımdır.

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