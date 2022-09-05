Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 09:38

Eşini zamansız kaybeden Özgü Namal'ın inzivası bitti! Yıllar sonra yüzü gülüyor!

Bir süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Özgü Namal, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. İki sene önce kalp krizi geçirip hayatını kaybeden eşinin ardından zor bir süreçten geçen Özgü Namal, çocukları ile inzivaya çekilmişti. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncunun bir toplantı için Etiler'de bulunduğu öğrenildi. Karşısında basın mensuplarını gören Özgü Namal'ın verdiği tepki sevenlerini mutlu etti. İşte eşi Ahmet Serdar Oral'ı 2020 yılında kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal'ın son hali...