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Haberler Galeri Eşini zamansız kaybeden Özgü Namal'ın inzivası sona erdi! Yıllar sonra yüzü gülüyor!
Giriş Tarihi: 03.09.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 14:32

Eşini zamansız kaybeden Özgü Namal'ın inzivası sona erdi! Yıllar sonra yüzü gülüyor!

Bir süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Özgü Namal, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. İki sene önce kalp krizi geçirip hayatını kaybeden eşinin ardından zor bir süreçten geçen Özgü Namal, çocukları ile inzivaya çekilmişti. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncunun bir toplantı için Etiler'de bulunduğu öğrenildi. Karşısında basın mensuplarını gören Özgü Namal'ın verdiği tepki sevenlerini mutlu etti. İşte eşi Ahmet Serdar Oral'ı 2020 yılında kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal'ın son hali...

Eşini zamansız kaybeden Özgü Namal’ın inzivası sona erdi! Yıllar sonra yüzü gülüyor!

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Herhangi bir projede yer almayan ve basından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden 43 yaşındaki oyuncu, beyazlamış saçları ve bir hayli zayıflamış haliyle dikkat çekiyor.

Eşini zamansız kaybeden Özgü Namal’ın inzivası sona erdi! Yıllar sonra yüzü gülüyor!

Özgü Namal'ın eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral, iki yıl önce yaşamını yitirmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 53 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

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Eşini zamansız kaybeden Özgü Namal’ın inzivası sona erdi! Yıllar sonra yüzü gülüyor!

Tarifsiz bir acı yaşayan Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum'da görüntülenmişti.

Eşini zamansız kaybeden Özgü Namal’ın inzivası sona erdi! Yıllar sonra yüzü gülüyor!

Şezlongunda arkadaşları ile sohbet eden Özgü Namal, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince tadı kaçmıştı.

Eşini zamansız kaybeden Özgü Namal’ın inzivası sona erdi! Yıllar sonra yüzü gülüyor!

"ÇOCUKLARIMI ÇEKEMEZSİN"

Hemen üstünü giyen oyuncu, çocukları Nefes ve Elem Su'yu yanına çağırarak, plajı terk etmek üzere yürümeye başlamıştı.

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