Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:50
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
12:59
Eski eşinden ikinci kez ayrılan Damla Ersubaşı hakkında flaş iddia! Ünlü yapımcıya gönlünü kaptırdı...
Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde 'Tuğçe' karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla Mustafa Can Keser'den boşanan Damla Ersubaşı, yeniden evlilik kararı almıştı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz aylarda yollarını yeniden ayırdı. Fenomen hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Damla Ersubaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor...