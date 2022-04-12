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Haberler Galeri Eski eşinden ikinci kez ayrılan Damla Ersubaşı hakkında flaş iddia! Ünlü yapımcıya gönlünü kaptırdı...
Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 12:59

Eski eşinden ikinci kez ayrılan Damla Ersubaşı hakkında flaş iddia! Ünlü yapımcıya gönlünü kaptırdı...

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde 'Tuğçe' karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla Mustafa Can Keser'den boşanan Damla Ersubaşı, yeniden evlilik kararı almıştı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz aylarda yollarını yeniden ayırdı. Fenomen hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Damla Ersubaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor...

Eski eşinden ikinci kez ayrılan Damla Ersubaşı hakkında flaş iddia! Ünlü yapımcıya gönlünü kaptırdı...

Bir dönem ekrana gelen "Sihirli Annem" isimli diziyle tanınan Damla Ersubaşı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Eski eşinden ikinci kez ayrılan Damla Ersubaşı hakkında flaş iddia! Ünlü yapımcıya gönlünü kaptırdı...

Damla Ersubaşı, ihanet iddiasıyla 2016 yılında hayatını birleştirdiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı.

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Eski eşinden ikinci kez ayrılan Damla Ersubaşı hakkında flaş iddia! Ünlü yapımcıya gönlünü kaptırdı...

Ayrılığın ardından bir süre görüşen ikili tekrar görüşmeme kararı aldı.

Eski eşinden ikinci kez ayrılan Damla Ersubaşı hakkında flaş iddia! Ünlü yapımcıya gönlünü kaptırdı...

Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur karelerle sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı, son olarak göğüs dekolteli bir fotoğrafını Instagram sayfasından yayınladı.

Eski eşinden ikinci kez ayrılan Damla Ersubaşı hakkında flaş iddia! Ünlü yapımcıya gönlünü kaptırdı...

Geçtiğimiz senelerde mide küçültme ameliyatı sayesinde 6.5 ayda 41 kilo veren Ersubaşı, günden günde adeta eridi.

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