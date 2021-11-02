Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:33Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 11:44
Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ yeniden bir arada!
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015 yılında sonlandırmıştı. Biten evliliklerinin ardından sık sık çocukları için bir araya gelen ve örnek bir ebeveyn olan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, son olarak oğulları Kuzey'in 13'üncü yaş gününde bir araya geldi. Çift, oğullarına sürpriz yaptı. Altuğ, "Oğlumuza uzun zamandır istediği akustik davulu aldık" dedi. İkilinin oğullarıyla mutluluk pozları sosyal medyada büyük beğeni topladı.