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Haberler Galeri Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ yeniden bir arada!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 11:44

Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ yeniden bir arada!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015 yılında sonlandırmıştı. Biten evliliklerinin ardından sık sık çocukları için bir araya gelen ve örnek bir ebeveyn olan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, son olarak oğulları Kuzey'in 13'üncü yaş gününde bir araya geldi. Çift, oğullarına sürpriz yaptı. Altuğ, "Oğlumuza uzun zamandır istediği akustik davulu aldık" dedi. İkilinin oğullarıyla mutluluk pozları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ yeniden bir arada!

7 yıl evli kaldıktan sonra boşanan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, örnek çift olmaya devam ediyor.

Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ yeniden bir arada!

Ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren eski eşler, oğlu Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi.

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Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ yeniden bir arada!

Şıkel ve Altuğ, çocuklarına akustik davul hediye etti.

Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ yeniden bir arada!

Emre Altuğ, istediği davula kavuşan oğlunun mutluluğunu Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ve videolarla paylaştı:

Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ yeniden bir arada!

"Uzun zamandır istediği akustik davula bugün ulaştırdık Kuzey'imizi. İyi ki doğdun, güle güle çal oğlum, keyifle."

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