Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:36

Eski eşlerin dostluğuna nazar değdi! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasına kara kedi girdi!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Çağla Şıkel'in, şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel, iki çocuğu için eski eşi Emre Altuğ ile örnek bir dostluk sergilemişti. Ancak ikili, son aylarda gerilim yaşadı. İddialara göre; Emre Altuğ, ünlü modelin kısa süre aralıklarla fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmasına kızdı. Dedikoduya göre eski eşinin kendisine karşı sergilediği sinirli tavır nedeniyle hayli kırılan Çağla Şıkel, Altuğ'un hesap sorar tavrından da rahatsız olunca araya mesafe koydu. İşte tüm detaylar…