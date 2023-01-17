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Haberler Galeri Eski eşlerin dostluğuna nazar değdi! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasına kara kedi girdi!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:36

Eski eşlerin dostluğuna nazar değdi! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasına kara kedi girdi!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Çağla Şıkel'in, şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel, iki çocuğu için eski eşi Emre Altuğ ile örnek bir dostluk sergilemişti. Ancak ikili, son aylarda gerilim yaşadı. İddialara göre; Emre Altuğ, ünlü modelin kısa süre aralıklarla fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmasına kızdı. Dedikoduya göre eski eşinin kendisine karşı sergilediği sinirli tavır nedeniyle hayli kırılan Çağla Şıkel, Altuğ'un hesap sorar tavrından da rahatsız olunca araya mesafe koydu. İşte tüm detaylar…

Eski eşlerin dostluğuna nazar değdi! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasına kara kedi girdi!

Bir süredir aralarının açık olduğu konuşulan eski eşler arasındaki gerilim, iddiaya göre ünlü modelin adının karıştığı aşk dedikoduları yüzünden iyice tırmandı."

Eski eşlerin dostluğuna nazar değdi! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasına kara kedi girdi!

Takvim'in haberine göre; Son dönemde kurduğu cümlelerin yanı sıra gittiği affetme ve şefkat seminerleriyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in bu değişiminin sırrı merak ediliyordu.

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Eski eşlerin dostluğuna nazar değdi! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasına kara kedi girdi!

Ünlü model, 44 yaşına bastığı gün de kurduğu şu cümlelerle hem kendine hem de birilerine sitem ediyor gibiydi:

Eski eşlerin dostluğuna nazar değdi! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasına kara kedi girdi!

'Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum.

Eski eşlerin dostluğuna nazar değdi! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasına kara kedi girdi!

Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla! Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün.'

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