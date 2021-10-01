Eski manken Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru Kınay güzelliğiyle adeta büyüledi! İşte Emine Ün’ün kızı Duru ile beğeni yağan pozları...

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Geçtiğimiz günlerde annesini koronavirüs nedeni ile yitiren Emine Ün büyük bir acı ile sarsılmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay da en az kendisi kadar dikkat çekiyor. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte şimdilerde 17 yaşında olan, Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali... Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Düğüne Emre Kınay, kızı Duru ile birlikte katılmıştı. 17 yaşındaki Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy göstermesi sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Kızı ile sık sık paylaşımlarda bulunan Emine Ün son olarak yine kızı Duru ile bu pozunu paylaşarak ona olan sevgisini haykırdı. Şimdilerde farklı markaların reklam yüzü olan Emine Ün geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 2012 yılında evlendiği iş adamı Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Sonrasında Tolga Karakaş ile evliliğine nokta koymuştu. İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen çocukları...