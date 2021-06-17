Eski manken Güzide Duran'dan teknede bikini defilesi! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen manken Güzide Duran güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 40 yaşında olan eski model Güzide Duran son olarak sosyal medyaya bikinili pozları ile damga vurdu. İki çocuk annesi Güzide Duran'ın tekne pozları büyük beğeni topladı. Adeta teknede bikini defilesi yapan Güzide Duran'a beğeni yağdı. Güzide Duran bikinili pozları ile genç kızlara taş çıkardı. İşte fit hali ile övgü toplayan Güzide Duran'ın siyah bikinisi ile tekne pozları ve beğeni rekoru kıran Instagram paylaşımları...