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Haberler Galeri Eski manken Güzide Duran'dan teknede bikini defilesi! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 17.06.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 10:09

Eski manken 'dan teknede ! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen manken güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 40 yaşında olan eski model Güzide Duran son olarak sosyal medyaya bikinili pozları ile damga vurdu. İki çocuk annesi Güzide Duran'ın tekne pozları büyük beğeni topladı. Adeta teknede yapan Güzide Duran'a beğeni yağdı. ile genç kızlara taş çıkardı. İşte fit hali ile övgü toplayan ile tekne pozları ve beğeni rekoru kıran paylaşımları...

Eski manken Güzide Duran'dan teknede bikini defilesi! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen manken güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Eski manken Güzide Duran'dan teknede bikini defilesi! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Şimdilerde 40 yaşında olan eski model son olarak sosyal medyaya bikinili pozları ile damga vurdu.

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Eski manken Güzide Duran'dan teknede bikini defilesi! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

İki çocuk annesi 'ın tekne pozları büyük beğeni topladı.

Eski manken Güzide Duran'dan teknede bikini defilesi! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Adeta teknede yapan 'a beğeni yağdı.

Eski manken Güzide Duran'dan teknede bikini defilesi! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

bikinili pozları ile genç kızlara taş çıkardı.

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