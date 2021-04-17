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Haberler Galeri Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor... Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday oldu!
Giriş Tarihi: 16.04.2021 06:50 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 09:12

Eski manken 'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor... annesinin tahtına aday oldu!

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan , 2012'de iş insanı ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında 5 yaşına basan 'yı görenler hayran kaıyor. Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor. Son olarak bir dergiye konuk olan ilgi odağı oldu. Peki Maya annesi Nefise Karatay'a mı daha çok benziyor yoksa babasına mı? İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya...

Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor... Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday oldu!

Türk oyuncu, sunucu ve eski manken olan , 26 Nisan 1976 yılında Hessen'de dünyaya geldi.

Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor... Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday oldu!

1997 yılında Number One TV'de kendi hazırladığı bir müzik programı sundu. Aynı yıl InterStar 'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçildi.

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Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor... Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday oldu!

, 2012'de iş insanı ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor... Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday oldu!

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten , sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı gören hayran kalıyor... Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday oldu!

Geçtiğimiz eylül ayında 5 yaşına basan 'ın kızı Maya'yı görenler hayran kaıyor.

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