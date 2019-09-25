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  • Eski manken Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle büyüledi! İşte Neşe Erberk'in üçüz kızları...

Eski manken 'in üçüzleri güzellikleriyle büyüledi! İşte ...

1983 Türkiye Güzeli eski manken 'in üçüzlerinin son halini görenler inanamıyor. Robert Kolej'i bitirmesinin ardından 'nden mezun olan Neşe Erberk kızlarının eğitimine de oldukça özen gösteriyor. Neşe Erberk'in ile olan evliliğinden üçüz kızları var. Neşe Erberk'in kızlarının isimleri ise , Selin Gurdikyan, . Katıldığı bir programda kızları için "Üçüzler ama hepsi farklı birer kişi. Çocukluklarından beri onları bu bilinçle yetiştirdim. Aynı giydirmedim. Farklı okullarda, farklı bölümlerde okudular. Üçü de üniversiteyi kazandı. Gururlu anneyim! Selin Tıp okuyacak. Lara işletme okumak istiyor, hem de mankenlik yapmak istiyor. Okul bitince anaokullarının başına geçer belki. Alin, psikolog olmak istiyor aynı zamanda çok iyi bir voleybolcu." diye anlattı. Neşe Erbek şimdilerde başarılı bir iş kadını. için güzelliklerini annelerinden almışlar yorumları yapılıyor. İşte Lara Gurdikyan, Selin Gurdikyan, Alin Gurdikyan ve sizler için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 08:30
Eski manken Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle büyüledi! İşte Neşe Erberk'in üçüz kızları...

1983 Türkiye Güzeli eski manken 'in üçüzlerinin son halini görenler inanamıyor. Robert Kolej'i bitirmesinin ardından 'nden mezun olan Neşe Erberk kızlarının eğitimine de oldukça özen gösteriyor. Neşe Erberk'in ile olan evliliğinden üçüz kızları var. Neşe Erberk'in kızlarının isimleri ise , Selin Gurdikyan, . Katıldığı bir programda kızları için "Üçüzler ama hepsi farklı birer kişi. Çocukluklarından beri onları bu bilinçle yetiştirdim. Aynı giydirmedim. Farklı okullarda, farklı bölümlerde okudular. Üçü de üniversiteyi kazandı. Gururlu anneyim! Selin Tıp okuyacak. Lara işletme okumak istiyor, hem de mankenlik yapmak istiyor. Okul bitince anaokullarının başına geçer belki. Alin, psikolog olmak istiyor aynı zamanda çok iyi bir voleybolcu." diye anlattı. Neşe Erbek şimdilerde başarılı bir iş kadını. için güzelliklerini annelerinden almışlar yorumları yapılıyor. İşte Lara Gurdikyan, Selin Gurdikyan, Alin Gurdikyan ve sizler için derlediğimiz diğer ...

Eski manken Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle büyüledi! İşte Neşe Erberk'in üçüz kızları...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Eski manken Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle büyüledi! İşte Neşe Erberk'in üçüz kızları...
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Eski manken Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle büyüledi! İşte Neşe Erberk'in üçüz kızları...

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Eski manken Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle büyüledi! İşte Neşe Erberk'in üçüz kızları...
Eski manken Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle büyüledi! İşte Neşe Erberk'in üçüz kızları...

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Eski manken Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle büyüledi! İşte Neşe Erberk'in üçüz kızları...
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