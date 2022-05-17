Eski manken yeni şarkıcı Tuğba Altıntop’un değişimini görenlerin nutku tutuldu! Eski halinden eser yok!

Rafet El Roman'ın çocuklarının annesi Tuğba Altıntop'un dönüşü muhteşem oldu. Uzun bir aradan sonra gündem oldan Altıntop'un değişimi sosyal medya gündem oldu. Eski manken yeni şarkıcı Tuğba Altıntop geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla oyunculuğa da göz kırptığı dile getirmişti. Altıntop 'Çok değerli hocam Murat Şenol ile oyunculuk derslerine başladık. Harika bir oyuncu koçu, çok yetenekli olmasının yanı sıra çok güzel bir insan. Umarım yüzünüzü kara çıkarmam' notuyla duyurmuştu. Tuğba Altıntop, iki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi 'Hüzün Hoş Geldin'i yorumlamıştı.