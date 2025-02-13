Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
10:58
Eski menajeri Şule Yazar'dan İbrahim Tatlıses'e suç duyurusu! Şiddet, tehdit, küfür... "Olaylar yüzünden sütten kesildim"
İbrahim Tatlıses'in İzmir'de yaşayan eski menajeri Şule Yazar, sanatçının kendisini tehdit ettiği, mobbing ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. "Aileme küfürlü konuşmalar da mevcut. Artık psikolojim kaldıracak durumda değil. Çöküntü yaşamaktayım. Bu olaylar yüzünden 4 buçuk ayda sütten kesildim" diyen Şule Yazar, "Şahitler, deliller ve ispatlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.