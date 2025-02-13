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Haberler Galeri Eski menajeri Şule Yazar'dan İbrahim Tatlıses'e suç duyurusu! Şiddet, tehdit, küfür... "Olaylar yüzünden sütten kesildim"
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:58

Eski menajeri Şule Yazar'dan İbrahim Tatlıses'e suç duyurusu! Şiddet, tehdit, küfür... "Olaylar yüzünden sütten kesildim"

İbrahim Tatlıses'in İzmir'de yaşayan eski menajeri Şule Yazar, sanatçının kendisini tehdit ettiği, mobbing ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. "Aileme küfürlü konuşmalar da mevcut. Artık psikolojim kaldıracak durumda değil. Çöküntü yaşamaktayım. Bu olaylar yüzünden 4 buçuk ayda sütten kesildim" diyen Şule Yazar, "Şahitler, deliller ve ispatlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA
Eski menajeri Şule Yazar’dan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu! Şiddet, tehdit, küfür... Olaylar yüzünden sütten kesildim

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, sanatçının kendisini tehdit ettiği, mobbing ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Eski menajeri Şule Yazar’dan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu! Şiddet, tehdit, küfür... Olaylar yüzünden sütten kesildim

"8 AY BOYUNCA ŞİDDETİ AZALIR DİYE BEKLEDİM"

Şikayetinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulunan Şule Yazar, "Olayın buraya gelmesini istemezdim. 2 çocuk annesiyim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına mecburen bu olay yaşandı. Avukatımla birlikte dilekçe vermek zorunda kaldık.

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Eski menajeri Şule Yazar’dan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu! Şiddet, tehdit, küfür... Olaylar yüzünden sütten kesildim

Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç. Çeşitli baskılar, telefonda bağırmalar gibi süreçler yaşadım. 8 ay boyunca şiddeti azalır yapılan yanlışlıklar farkına varılır diye bekledim ama tam tersi artarak devam etti.

Eski menajeri Şule Yazar’dan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu! Şiddet, tehdit, küfür... Olaylar yüzünden sütten kesildim

"ŞAHİTLER, DELİLLER VE İSPATLARLA İLERLİYORUZ"

Hiçbir şekilde karşıma gelip konuşma, hesap sorulma, açıklama istenme gibi bir durum olmadı. Karşımda muhatap bulamadım. Bana getirilen tehditleri, lafları, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları, arkamdan konuşulanları kabul etmedim. Artık olayı yargıya intikal ettirme gereği duyduk. Üstü kapalı tehditler aldık. Bunu ne kadar yapar, gerçekleştirir bilemeyiz. Belki kızgınlıkla söylenen sözlerdir ama gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde durduk. Şahitler, deliller ve ispatlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Eski menajeri Şule Yazar’dan İbrahim Tatlıses’e suç duyurusu! Şiddet, tehdit, küfür... Olaylar yüzünden sütten kesildim

"4 BUÇUK AYDA SÜTTEN KESİLDİM"

Üzerine atılı çeşitli suçların bulunduğunu öne süren Yazar, şunları kaydetti:
"Aileme küfürlü konuşmalar da mevcut. Artık psikolojim kaldıracak durumda değil. Çöküntü yaşamaktayım. Bu olaylar yüzünden 4 buçuk ayda sütten kesildim. Yargıda karşılığının olması gerektiğini düşünüyorum."

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