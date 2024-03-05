Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
06:43
Eski sevgilisi Fırat Tanış’tan şiddet gören İklim Tamkan niye aylar sonra konuştu? Olayın perde arkası ortaya çıktı!
Aralıkta, oyuncu Fırat Tanış'ın, sevgilisi piyanist İklim Tamkan'a şiddet uyguladığını ve bu yüzden ayrıldıklarını Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt yazmıştı. O dönem susan Tamkan, geçen hafta açıklama yapıp haberimi doğruladı. Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine damga vurdu. İklim Tamkan, Fırat Tanış ile ilgi skandalları tek tek açıkladı. Peki, Tamkan, bu açıklama için neden bu kadar bekledi? Fırat Tanış'tan eylül ayında şiddet gören piyanist İklim Tamkan'ın 6 ay sonra bunu kamuoyuyla paylaşması akıllara şu soruyu getirdi: "Fırat Tanış'ın yeni bir sevgilisi olduğu için İklim Tamkan, bu açıklamayı kıskançlıktan mı yaptı?" Şimdilerde herkes bir konuyu merak ediyor! İşte merak edilen tüm detaylar…