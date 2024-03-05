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Haberler Galeri Eski sevgilisi Fırat Tanış’tan şiddet gören İklim Tamkan niye aylar sonra konuştu? Olayın perde arkası ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 06:43

Eski sevgilisi Fırat Tanış’tan şiddet gören İklim Tamkan niye aylar sonra konuştu? Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Aralıkta, oyuncu Fırat Tanış'ın, sevgilisi piyanist İklim Tamkan'a şiddet uyguladığını ve bu yüzden ayrıldıklarını Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt yazmıştı. O dönem susan Tamkan, geçen hafta açıklama yapıp haberimi doğruladı. Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine damga vurdu. İklim Tamkan, Fırat Tanış ile ilgi skandalları tek tek açıkladı. Peki, Tamkan, bu açıklama için neden bu kadar bekledi? Fırat Tanış'tan eylül ayında şiddet gören piyanist İklim Tamkan'ın 6 ay sonra bunu kamuoyuyla paylaşması akıllara şu soruyu getirdi: "Fırat Tanış'ın yeni bir sevgilisi olduğu için İklim Tamkan, bu açıklamayı kıskançlıktan mı yaptı?" Şimdilerde herkes bir konuyu merak ediyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

BÜLENT CANKURT
Eski sevgilisi Fırat Tanış’tan şiddet gören İklim Tamkan niye aylar sonra konuştu? Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Aralıkta, oyuncu Fırat Tanış'ın, sevgilisi piyanist İklim Tamkan'a şiddet uyguladığını ve bu yüzden ayrıldıklarını yazmıştım. O zaman susan İklim Tamkan, geçen hafta açıklama yapıp haberimi doğrulamıştı. Peki Tamkan, eylül sonu ayrıldıklarını söylediği sevgilisinin psikolojik şiddetini açıklamak için niye bu kadar bekledi! Şimdilerde herkesin konuştuğu ve merak ettiği konu bu! Bu merakı da gidereyim...

Eski sevgilisi Fırat Tanış’tan şiddet gören İklim Tamkan niye aylar sonra konuştu? Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Tamkan'ın bu kadar bekledikten sonra konuşmasının nedeni, bir hemcinsini uyarmakmış! Fırat Tanış'ın, yönetmen Zeynep Günay ile aşk yaşamaya başladığı iddiasının ardından konuşmaya karar vermiş. Tamkan, Zeynep Günay'a nasıl bir adamla aşk yaşadığını göstermek istemiş.

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Eski sevgilisi Fırat Tanış’tan şiddet gören İklim Tamkan niye aylar sonra konuştu? Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Hoş, kıskandığı için yaptığını söyleyenler de var ama ben "Öz saygımdan dolayı bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğu doğdu" diyen Tamkan'a inanıyorum.

Eski sevgilisi Fırat Tanış’tan şiddet gören İklim Tamkan niye aylar sonra konuştu? Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Yani İklim Tamkan, kendisi gibi bir kadının daha Fırat Tanış mağduru olmasını istemiyormuş.

Eski sevgilisi Fırat Tanış’tan şiddet gören İklim Tamkan niye aylar sonra konuştu? Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Piyanist İklim Tamkan sosyal medya hebasından mesaj yayınladı…

Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

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