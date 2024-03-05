Eski sevgilisi Fırat Tanış’tan şiddet gören İklim Tamkan niye aylar sonra konuştu? Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Aralıkta, oyuncu Fırat Tanış'ın, sevgilisi piyanist İklim Tamkan'a şiddet uyguladığını ve bu yüzden ayrıldıklarını yazmıştım. O zaman susan İklim Tamkan, geçen hafta açıklama yapıp haberimi doğrulamıştı. Peki Tamkan, eylül sonu ayrıldıklarını söylediği sevgilisinin psikolojik şiddetini açıklamak için niye bu kadar bekledi! Şimdilerde herkesin konuştuğu ve merak ettiği konu bu! Bu merakı da gidereyim...