Eski Survivor Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan ilgi odağı oldu! Gören herkes şaşırıyor

Survivor programı ile tanında Uğur Pektaş, oğlu Murathan'la yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başarıyor. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Uğur Pektaş sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Uğur Pektaş'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...