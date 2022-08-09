Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:07

Eski Survivor Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan ilgi odağı oldu! Gören herkes şaşırıyor! Onu bir de şimdi görün

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu. Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirdi. Gamze Özçelik'in oğlu merak konusu oldu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...