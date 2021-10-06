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Haberler Galeri Eski Survivor Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan ilgi odağı oldu! Görenler şaşırıyor
Giriş Tarihi: 06.10.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:40

Eski Survivor Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan ilgi odağı oldu! Görenler şaşırıyor

Survivor programı ile tanında Uğur Pektaş, oğlu Murathan'la yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başarıyor. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Uğur Pektaş sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Uğur Pektaş'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Eski Survivor Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan ilgi odağı oldu! Görenler şaşırıyor

Uğur Pektaş, Gamze Özçelik ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Murathan Pektaş ile sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Eski Survivor Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan ilgi odağı oldu! Görenler şaşırıyor

Pektaş, paylaşımına "Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece birlik ve saf sevgi vardır" notunu düşmüştü.

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Eski Survivor Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan ilgi odağı oldu! Görenler şaşırıyor

41 yaşındaki Pektaş, oğlu ile yürürken arkadan çekilen kareyi şu sözlerle yayınlamıştı.

Eski Survivor Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan ilgi odağı oldu! Görenler şaşırıyor

Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece çıkar ilişkilerinde bölünme vardır. Seven ile sevilen ayrışır. Gerçek aşkta ilişki yoktur. Çünkü ilişki kuracak iki ayrı insan yoktur. Sadece birlik ve saf sevgi vardır.

Eski Survivor Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan ilgi odağı oldu! Görenler şaşırıyor

Öte yandan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, 2010'da oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı.

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