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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz alev alev geliyor! EDHO'nun oyuncu kadrosuna iki usta isim dahil oldu!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:05

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz alev alev geliyor! EDHO'nun oyuncu kadrosuna iki usta isim dahil oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna usta oyuncular dahil oluyor. Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen, diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Uğur Yücel, bolca 'racon' kesilen diziye pek yakışacak.
Mizahi rollerde görmeye alışık olduğumuz Levent Ülgen'in oynayacağı karakter ise merak konusu... İşte GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ'un köşesine taşıdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi...

YÜKSEL AYTUĞ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz alev alev geliyor! EDHO’nun oyuncu kadrosuna iki usta isim dahil oldu!

Yalanım yok... Dizimi özledim. Bu köşenin devamlı okurları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı ilk bölümünden bu yana büyük bir ilgi ile izlediğimi bilirler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz alev alev geliyor! EDHO’nun oyuncu kadrosuna iki usta isim dahil oldu!

Bu nedenle dizimden ayrı kaldığım bu yaz bana pek uzun geldi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz alev alev geliyor! EDHO’nun oyuncu kadrosuna iki usta isim dahil oldu!

Eşkıya'yı neden mi seviyorum? Şiddete aşık olduğum, mafyaya özendiğim için değil tabii ki. Bunlar dizinin fonu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz alev alev geliyor! EDHO’nun oyuncu kadrosuna iki usta isim dahil oldu!

Özünde ise insanların mafyadan uzak durması gerektiğini gösteren ince mesajlar, gerçek hayatın orta yerinden derin felsefeler yer alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz alev alev geliyor! EDHO’nun oyuncu kadrosuna iki usta isim dahil oldu!

Bu yıl Eşkıya iki yeni karakterle izleyicinin karşısına çıkacak.

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