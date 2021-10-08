Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:04Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:05
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz alev alev geliyor! EDHO'nun oyuncu kadrosuna iki usta isim dahil oldu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna usta oyuncular dahil oluyor. Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen, diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Uğur Yücel, bolca 'racon' kesilen diziye pek yakışacak.
Mizahi rollerde görmeye alışık olduğumuz Levent Ülgen'in oynayacağı karakter ise merak konusu... İşte GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ'un köşesine taşıdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi...