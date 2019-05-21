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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalıları bu kez şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalıları bu kez şaşırttı!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu haftada heyecan dorukta. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da abi-kardeş 'Behzat Façalı' ve 'Ömür Façalı'yı oynayan ve çiftinin 6 yaşındaki kızları Nur'u görenler çok şaşırıyor. İşte Ceren Benderlioğlu ve Emir Benderlioğlu çiftinin kızları Nur…

Giriş Tarihi: 21.05.2019 07:44 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 12:38
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalıları bu kez şaşırttı!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalıları bu kez şaşırttı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalıları bu kez şaşırttı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalıları bu kez şaşırttı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalıları bu kez şaşırttı!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalıları bu kez şaşırttı!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalıları bu kez şaşırttı!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

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