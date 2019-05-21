Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalıları bu kez şaşırttı!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu haftada heyecan dorukta. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da abi-kardeş 'Behzat Façalı' ve 'Ömür Façalı'yı oynayan Ceren Benderlioğlu ve Emir Benderlioğlu çiftinin 6 yaşındaki kızları Nur'u görenler çok şaşırıyor. İşte Ceren Benderlioğlu ve Emir Benderlioğlu çiftinin kızları Nur…