Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Çakırbeyli'si Sabina Toziya maşallah dedirtti! EDHO oyuncusu Sabina Toziya hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sezonda fırtına gibi esiyor. Başarısını güçlü oyuncu kadrosundan alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölümü ile izleyiciyi yine ekrana kitleyecek. Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı, Hızır Çakırbeyli'nin annesi Hayriye Çakırbeyli'ye hayat veren Sabina Toziya dizinin en dikkat çeken isimlerinden. Üsküplü usta oyuncu Sabina Toziya dizide, ailesini ayakta tutmaya çalışan çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ve sözü geçen karakterlerinden biri olan Hayriye Çakırbeyli'yi oynayan Sabina Toziya gerçek hayatta da oyuncu arkadaşlarının çok sevdiği bir isim. Türkiye'de ilk kez Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Afife Hatun rolüyle ekranlara gelen Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hayriye Çakırbeyli karakteri ile tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmuştur. Başarılı oyuncu hakkında merak edilen ve internette aratılanların arasında ilk sırada Sabina Toziya kaç yaşındadır? yer almaktadır. EDHO'nun Hayriye Çakırbeyli'si Sabina Toziya'nın yaşını duyanlar çok şaşırıyor ve bir maşallah demekten kendilerini alamıyorlar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hayriye Çakırbeyli'si Sabina Toziya'nın yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...