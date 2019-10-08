Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide! Ceren Benderlioğlu hakkındaki bu gerçeği duyan çok şaşırıyor!

Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine bomba gibi bir bölümle izleyicisi ile buluşacak. 8 Ekim 2019 Salı akşamı yayınlanacak 142. bölümünde EDHO "Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!" diyor. Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir. Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu hakkındaki merak edilenler oldukça çok. Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu sosyal medyada aratılan ünlü isimlerden. Peki, Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? EDHO Ömür Façalı kim? EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu 1983 İstanbul doğumludur. 36 yaşındaki oyuncuyu merak edip aratanların karşısına oldukça şaşırdıkları bil bilgi çıkıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide oynuyor. Nur isminde bir de kızı olan güzel oyuncu 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizi.sektöre girmiştir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...