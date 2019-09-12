Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandıracağı karakter ile merak konusu olan Naz Elmas, önceki gün sevgilisi Erol Özmandıracı ile Simi Adası'na gitti. İlişkilerinin birinci yılını kutlayan ikiliden Naz Elmas, Simi Adası'ndan sevgilisiyle fotoğrafını, "Devriyemiz" notuyla paylaştı. Naz Elmas, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olduğu için çok mutlu olduğunu açıkladı: "İzlediğim, takip ettiğim bir diziye katılmak heyecan verici. Güzel bir ekiple çalışıyorum, içime sinen bir projedeyim. Farklı rolleri seviyorum." İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonda ekranlarda fırtınalar estirecek ismi Naz Elmas'ın ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...