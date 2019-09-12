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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı 'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandıracağı karakter ile merak konusu olan , önceki gün sevgilisi ile 'na gitti. İlişkilerinin birinci yılını kutlayan ikiliden Naz Elmas, Simi Adası'ndan sevgilisiyle fotoğrafını, "Devriyemiz" notuyla paylaştı. Naz Elmas, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olduğu için çok mutlu olduğunu açıkladı: "İzlediğim, takip ettiğim bir diziye katılmak heyecan verici. Güzel bir ekiple çalışıyorum, içime sinen bir projedeyim. Farklı rolleri seviyorum." İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonda ekranlarda fırtınalar estirecek ismi Naz Elmas'ın ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 11:17
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı 'ın sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonda ekranlarda fırtınalar estirecek ismi Naz Elmas'ın ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

ERCAN - NAZAN KESAL

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

ERCAN - NAZAN KESAL

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

ERCAN - NAZAN KESAL

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

DİDEM UZEL SARI VE EŞİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

DİDEM UZEL SARI VE EŞİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

DİDEM UZEL SARI VE EŞİ

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