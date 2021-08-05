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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eşi de çok ünlü! Aynı dizi de oynuyorlar!
Giriş Tarihi: 05.08.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 10:56

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eşi de çok ünlü! Aynı dizi de oynuyorlar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güçlü kadın oyuncuları da sosyal medyada oldukça konuşuluyor bunlardan biri de Ömür Façalı karakterindeki Ceren Benderlioğlu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kadın... Peki Ceren Benderlioğlu'nun gerçek eşinin de aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz? Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın hangi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eşi de çok ünlü! Aynı dizi de oynuyorlar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güçlü kadın oyuncuları da sosyal medyada oldukça konuşuluyor bunlardan biri de Ömür Façalı karakterindeki Ceren Benderlioğlu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eşi de çok ünlü! Aynı dizi de oynuyorlar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kadın...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eşi de çok ünlü! Aynı dizi de oynuyorlar!

Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın hangi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eşi de çok ünlü! Aynı dizi de oynuyorlar!

Ekranların tanınan simalarından Ceren Benderlioğlu 2010'da Emir Benderlioğlu ile hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten Nur Benderlioğlu adında bir kız çocuğu annesi olmuştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eşi de çok ünlü! Aynı dizi de oynuyorlar!
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