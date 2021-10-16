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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan sürpriz paylaşım! 'Hızır Çakırbeyli' Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozuna beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 06:41

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan sürpriz paylaşım! 'Hızır Çakırbeyli' Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozuna beğeni yağdı!

Yeni sezon bölümleri iple çekilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız ismi Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Uzun süredir devam eden ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son olarak hayranlarına sürpriz bir paylaşımda bulundu. 56 yaşındaki yakışıklı oyuncu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabına yüklediği kare ile kutladı. Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. İşye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın annesi... Bakalım anne-oğulu benzetecek misniz?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan sürpriz paylaşım! ’Hızır Çakırbeyli’ Oktay Kaynarca’nın annesi ile pozuna beğeni yağdı!

Yeni sezon bölümleri iple çekilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız ismi Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan sürpriz paylaşım! ’Hızır Çakırbeyli’ Oktay Kaynarca’nın annesi ile pozuna beğeni yağdı!

Uzun süredir devam eden ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan sürpriz paylaşım! ’Hızır Çakırbeyli’ Oktay Kaynarca’nın annesi ile pozuna beğeni yağdı!

Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son olarak hayranlarına sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan sürpriz paylaşım! ’Hızır Çakırbeyli’ Oktay Kaynarca’nın annesi ile pozuna beğeni yağdı!

56 yaşındaki yakışıklı oyuncu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabına yüklediği kare ile kutladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan sürpriz paylaşım! ’Hızır Çakırbeyli’ Oktay Kaynarca’nın annesi ile pozuna beğeni yağdı!

Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. İşye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın annesi... Bakalım anne-oğulu benzetecek misniz?

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