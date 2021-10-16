Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan sürpriz paylaşım! ’Hızır Çakırbeyli’ Oktay Kaynarca’nın annesi ile pozuna beğeni yağdı!

Yeni sezon bölümleri iple çekilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız ismi Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Uzun süredir devam eden ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son olarak hayranlarına sürpriz bir paylaşımda bulundu. 56 yaşındaki yakışıklı oyuncu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabına yüklediği kare ile kutladı. Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. İşye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın annesi... Bakalım anne-oğulu benzetecek misniz? Oktay Kaynarca annesi ile bu karesini 'Anne doğum günüsü' notu ile paylaştı. Oktay Kaynarca'nın paylaşımlarındaki bu kareyi görenler sanatçıyı babasına oldukça benzetti. Ünlü isimlerin merak edilen annelerini sizler için derledik...