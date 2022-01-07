Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya övgüler yağdı! Sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlatmıştı. Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...