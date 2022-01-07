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Haberler Galeri Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya övgüler yağdı! Sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 07.01.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 07:03

Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya övgüler yağdı! Sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlatmıştı. Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya övgüler yağdı! Sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya övgüler yağdı! Sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, geçtiğimiz yaz yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmuştu.

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Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya övgüler yağdı! Sosyal medyayı salladı

İlk dizisinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da izleyici ile buluşması ile bu ülkede de gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya övgüler yağdı! Sosyal medyayı salladı

Pakistan'a ait Hello dergisine konuk olmuştu. Esra Bilgiç'e özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip.

Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya övgüler yağdı! Sosyal medyayı salladı

Pakistan ve Hindistan odaklı olan bu büyük ilginin altında ise Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolü yatıyor.

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