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Haberler Galeri Esra Bilgiç’in cesur tatil pozu olay oldu! Güzel oyuncu sosyal medyada iddiasını ortaya koydu! Esra yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 05.08.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 11:00

Esra Bilgiç’in cesur tatil pozu olay oldu! Güzel oyuncu sosyal medyada iddiasını ortaya koydu! Esra yaktı geçti!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Son olarak Ramo dizisinde yer alan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Final yapan Ramo dizisinde Sibel karakteri ile büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç yeni dizi çalışalaraına başladı bile. Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor. İşte Esra Bilgiç'in beğeni toplayan halleri...

Esra Bilgiç’in cesur tatil pozu olay oldu! Güzel oyuncu sosyal medyada iddiasını ortaya koydu! Esra yaktı geçti!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan olarak müthiş bir çıkış yapmıştı.

Esra Bilgiç’in cesur tatil pozu olay oldu! Güzel oyuncu sosyal medyada iddiasını ortaya koydu! Esra yaktı geçti!

Son olarak Ramo dizisinde yer alan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

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Esra Bilgiç’in cesur tatil pozu olay oldu! Güzel oyuncu sosyal medyada iddiasını ortaya koydu! Esra yaktı geçti!

Final yapan Ramo dizisinde Sibel karakteri ile büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç yeni dizi çalışalaraına başladı bile.

Esra Bilgiç’in cesur tatil pozu olay oldu! Güzel oyuncu sosyal medyada iddiasını ortaya koydu! Esra yaktı geçti!

Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor.

Esra Bilgiç’in cesur tatil pozu olay oldu! Güzel oyuncu sosyal medyada iddiasını ortaya koydu! Esra yaktı geçti!

İŞTE ESRA BİLGİÇ'İN ÇOK KONUŞULAN TATİL PAYLAŞIMI!

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