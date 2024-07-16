Giriş Tarihi: 16.07.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
07:39
Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye ile efsaneler arasına adını yazdırdı... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan'ın son haline bakın!
Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla yıllarca ekranlarda olan güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını şoke etti! Bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biriydi... Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 55 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...