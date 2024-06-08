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Haberler Galeri Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan son haline bakın!
Giriş Tarihi: 08.06.2024 17:06

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan son haline bakın!

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla yıllarca ekranlarda olan güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını şoke etti! Bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biriydi... Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 55 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan son haline bakın!

Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede, ne yapıyor?

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan son haline bakın!

Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu. Esra Ceyhan, son haliyle sosyal medyada ilgi odağı oldu...

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Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan son haline bakın!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan son haline bakın!

Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu.

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan son haline bakın!

İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

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