Esra Dermancıoğlu 15 yaş küçük oyuncu sevgilisi ile ilk aşk pozunu paylaştı! İşte Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı ile karesi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği 'Behice' karakteriyle gönüllere taht kuran 52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük Murat Balcı'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Murat Balcı'nın Clubhouse'daki profil fotoğrafına Esra Dermancıoğlu ile yanak yanağa pozunu koyması aşkın belges olarak gösterilmişti. Sonrasında Esra Dermancıoğlu, genç sevgilisi Murat Balcı'yla kendisini yakıştıramayanlara sosyal medyadan sitem etmişti. Esra Dermancıoğlu ile Murat Balcı'dan ilk aşk karesi geldi. Esra Dermancıoğlu'nu sevgilisi Murat Balcı ile aşk pozu büyük ilgi gördü...