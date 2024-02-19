Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü!

KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDI

Geçtiğimiz gün Mustafa Çabuk, kaçak kazı yaparken yakalandı. Ayrıca sahte mehdinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu da ortaya çıktı.