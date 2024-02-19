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Haberler Galeri Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 21:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 21:14

Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü!

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bu hafta Türkiye'nin gündemine oturan bir olay konu olarak ele alındı. Esra Erol'da programına konuk olan anne Fatma Olgun, 7 aydır kayıp kızı Mevlüde Olgun'u bulmak istediğini dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Mevlüde Olgun, kızının sosyal medyada videolarını izleyerek etkilendiği sözde hoca Mustafa Çabuk ile konuştuktan sonra evden kaçtığını açıkladı. Bundan sonra ise yaşanan gelişmeler adeta kan dondurdu. Stüdyoya "sahte Mehdi, sözde Mustafa hoca " mağdurları akın etti ve birçok yerden programa ihbarlar geldi. Geçen hafta yaşananlardan sonra köy halkı, otelin önüne yürüdü. İşte Esra Erol'da yaşananlar!

Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü!

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da geçtiğimiz hafta yaşananlar adeta akıllara durgunluk verdi.

Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü!

Esra Erol'da programına başvuran anne Mevlüde Olgun, 7 aydır kayıp olan kızı Fatma Olgun'u bulmak istediğini belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.

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Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü!

BİRÇOK YERDEN İHBAR GELDİ

Stüdyoya "sahte Mehdi, sözde Mustafa hoca " mağdurları akın etti ve birçok yerden programa ihbarlar geldi.

Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü!

'300 KİŞİ TERMAL OTELDE TUTULUYOR' İDDİASI

Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı! Sözde hocanın Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü!

KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDI

Geçtiğimiz gün Mustafa Çabuk, kaçak kazı yaparken yakalandı. Ayrıca sahte mehdinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu da ortaya çıktı.

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