Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!

"İÇİMDE ÇOK BÜYÜK BİR YANGIN VAR"

Yıllardır kardeşini arayan Fatma Çay, "İçimde çok büyük bir yangın var. İnsan görmediği birini de özleyebiliyormuş. Bana umut olun" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.