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Haberler Galeri Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 21:49 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 21:49

Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!

ATV'nin reytingleri altüst eden ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, her hafta farklı konu ve konuklarıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Esra Erol'da bu hafta 24 yaşındaki Fatma Çay ve ailesinin hikayesi konu olarak ele alındı. Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer'in bir evin bahçesine bırakıldığını belirterek kardeşini bulmak istediğini belirtti. Esra Erol ve ekibi ise bu isteği geri çevirmedi ve kısa süre içerisinde mucizeyi gerçekleştirdi. 20 yıl sonra kardeşlerin kavuştuğu anlar ise duygu yüklü anlara sahne oldu. İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!

Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da da bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!

Programa katılan Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer'in bir evin bahçesine bırakıldığını belirterek kardeşini bulmak istediğini belirtti.

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Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!

Esra Erol ve ekibi ise bu isteği geri çevirmedi ve kısa süre içerisinde mucizeyi gerçekleştirdi.

Esra Erol'da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!

Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!

"BİR EVİN BAHÇESİNE BIRAKILDI"

Esra Erol'da programına katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer'in annesi Sevgi Yılmazer tarafından Düzce Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakıldığını ifade etti.

Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!

"İÇİMDE ÇOK BÜYÜK BİR YANGIN VAR"

Yıllardır kardeşini arayan Fatma Çay, "İçimde çok büyük bir yangın var. İnsan görmediği birini de özleyebiliyormuş. Bana umut olun" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

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