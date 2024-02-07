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Haberler Galeri Esra Erol’da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 22:00

Esra Erol’da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı!

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün Esra Erol'da programına katılan Adem Alagöz, eşi Zeynep Alagöz'ü bulmak istediğini belirterek programa başvurdu. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Adem Alagöz, anlattıklarıyla adeta programa damga vurdu. Engelli bir çocukları olduğunu belirten baba, karısının yaklaşık bir yıldır oyun bağımlısı olduğunu belirterek evden kaçtığını anlattı. Esra Erol ise bugün yeni gelişmeler karşısında adeta şoke oldu. İşte Esra Erol'da programına yansıyan ve Türkiye'nin gündemine oturan o olayın perde arkası!

Esra Erol’da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı!

ATV'nin beğenilerek izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol’da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı!

ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ

Programa teyzesi Seçil ile birlikte katılan Adem Alagöz, 11 Ocak'tan itibaren eşine ulaşamadığını ve eşini bulmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol’da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı!

AİLE DRAMI!

Esra Erol ve ekibi bu isteği geri çevirmeyerek Adem Alagöz'e yardım etti ve ortaya bir aile dramı çıktı.

Esra Erol’da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı!

OYUN BAĞIMLISI KARISI ALYANSINI SATIP İNTERNET PAKETİ ALDI

Baba Adem Alagöz, eşi Zeynep Alagöz'ün savaş oyunları bağımlısı olduğunu bu yüzden evdeki interneti kapattığını, ancak eşinin parmağındaki alyansı satarak internet paketi aldığını açıkladı.

Esra Erol'da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı!

Esra Erol’da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı!

"ALYANSINI SATTI"

Adem Alagöz, "Oyun bağımlısı eşim, internet paketi almak için alyansını sattı" diye konuştu.

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