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Haberler Galeri Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!
Giriş Tarihi: 19.12.2023 21:08 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 21:10

Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir an yaşandı. Muhammet Arslan, eşi Çiğdem Arslan'ın kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, Çiğdem Arslan'a ulaşarak canlı yayına çıkardı. Ancak Çiğdem Arslan eşinden intikam almak isteyince olanlar oldu. Muhammet Arslan, 'pırasa' kelimesini duyunca canlı yayında bayıldı. İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!

Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!

ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ

Muhammet Arslan, eşi Çiğdem Arslan'ın kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!

CANLI YAYINA ÇIKTI

Ünlü sunucu ve ekibi, Çiğdem Arslan'a ulaşarak canlı yayına çıkardı.

Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!

"30 KEZ KAÇTI"

Muhammet Bey, eşinin '30 kez' kaçtığını belirtti.

Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!

"EVLİLİĞİ BİTİRMEK İSTİYORUM"

Dünkü programda canlı yayına telefonla bağlanan Çiğdem Arslan, eşinin çalışmadığını ve evliliğini bitirmek istediğini dile getirdi.

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